В Сараях дети нашли труп человека в заброшенном доме

В Сараях Рязанской области в заброшенном доме дети нашли труп человека, сообщает издательство «Пресса».

14 октября во время игры дети зашли в заброшенный дом на улице Есенина, где и обнаружили мертвое тело.

«Для установления причины смерти, а также личности погибшего в настоящее время назначена судебно-медицинская и генетическая экспертиза», — прокомментировал руководитель Кораблинского следственного отдела Игорь Заворуев.

После экспертизы будут известны характер смерти, насильственная или естественная, и личность погибшего.