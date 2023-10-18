Среда, 18 октября, 2023
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В Сараях дети нашли труп человека в заброшенном доме

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В Сараях Рязанской области в заброшенном доме дети нашли труп человека, сообщает издательство «Пресса».

14 октября во время игры дети зашли в заброшенный дом на улице Есенина, где и обнаружили мертвое тело.

«Для установления причины смерти, а также личности погибшего в настоящее время назначена судебно-медицинская и генетическая экспертиза», — прокомментировал руководитель Кораблинского следственного отдела Игорь Заворуев.

После экспертизы будут известны характер смерти, насильственная или естественная, и личность погибшего.

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