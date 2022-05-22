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Воскресенье, 22 мая, 2022

В Самаре 29 кадетов госпитализировали с пищевым отравлением

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Самаре 29 кадетов госпитализировали с пищевым отравлением

29 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет госпитализированы с больницу с пищевым отравлением, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Кадетов доставили в медучреждение 21 мая, сейчас им оказывают помощь.

В пресс-службе Минздрава Самарской области отметили, что состояние шести пациентов оценивается как среднее, у остальных — удовлетворительное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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