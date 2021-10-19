В Рязанском онкологическом центре установили новое оборудование для лучевой терапии

В Рязанском онкологическом центре, в радиологическом корпусе, установили новый линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Аппарат относится к оборудованию высокого класса. Обладая высокой точностью, он позволяет направленно воздействовать на опухоль, не затрагивая здоровые ткани.

Линейный ускоритель даст возможность реализовывать современные программы лучевой терапии IMRT и VMAT, благодаря которым увеличивается эффективность лечения и сокращается его длительность.

Новое оборудование позволит принимать до 80 пациентов в день. В следующем году онкологический центр планирует получить ещё один такой аппарат.