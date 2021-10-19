6.5 C
Рязань
Вторник, 19 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости РязаниМедицина

В Рязанском онкологическом центре установили новое оборудование для лучевой терапии

Александр Ильин
Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязанском онкологическом центре, в радиологическом корпусе, установили новый линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. 

Аппарат относится к оборудованию высокого класса. Обладая высокой точностью, он позволяет направленно воздействовать на опухоль, не затрагивая здоровые ткани. 

Линейный ускоритель даст возможность реализовывать современные программы лучевой терапии IMRT и VMAT, благодаря которым увеличивается эффективность лечения и сокращается его длительность. 

Новое оборудование позволит принимать до 80 пациентов в день. В следующем году онкологический центр планирует получить ещё один такой аппарат. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,747ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]