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Четверг, 14 октября, 2021
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В Рязани спилили 33 аварийных дерева

7info7

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С 8 по 14 октября в Рязани проводилась валка аварийных деревьев. О результатах работы информирует мэрия.

Сухие деревья пилили на улицах Великанова, Советской Армии, Белякова, Ленинского комсомола, Полетаева. Всего спилено 33 аварийных дерева, в основном это клёны.

Работники Дирекции благоустройства города вывезли 70 кубометров древесных отходов. В первую очередь коммунальщики ликвидируют упавшие деревья, которые перекрывают проезжие и пешеходные дороги, представляют опасность для линий электропередач. Аварийные зелёные насаждения спиливают согласно утверждённому графику.

На следующей неделе, как сообщает администрация, валку деревьев проведут на улицах Советской армии, Великанова, Циолковского, Полетаева, Белякова.

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