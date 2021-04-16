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В Рязани открылась выставка «День инноваций Воздушно-десантных войск»

7info
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В четверг, 15 апреля, в Рязанском десантном училище открылась выставка «День инноваций Воздушно-десантных войск». Подробности сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. 

Гостей мероприятия приветствовал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенанта Андрей Холзаков. Он сообщил, что цель проведения выставки – создание условий для развития и внедрения инновационной продукции в интересах ВДВ. 

Участниками мероприятия стали 80 предприятий ОПК, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций Минобороны. 45 из них выставляют свою продукцию впервые. Представлено более 400 образцов, технологий, инновационных решений, экспонатов. 

Выставка завершится 16 апреля. 

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