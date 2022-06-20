В российских школах могут появиться классные часы по общественно-политической тематике

Такие занятия могут ввести в ближайшее время, – сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков во время «Классного марафона». Мероприятие организовало Министерство просвещения России, – пишет Газета.ру.

Разработка 32-часовой программы классных часов ведётся в рамках стратегии по нацбезопасности, утверждённой президентом в прошлом году, – пояснил Сергей Новиков. По его словам, следует формировать у детей ценности, которые помогут им адаптироваться к жизни и добиваться успехов.