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Понедельник, 20 июня, 2022

В российских школах могут появиться классные часы по общественно-политической тематике

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Татьяна Проводина

В российских школах могут появиться классные часы по общественно-политической тематике

School фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Такие занятия могут ввести в ближайшее время, – сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков во время «Классного марафона». Мероприятие организовало Министерство просвещения России, – пишет Газета.ру.

Разработка 32-часовой программы классных часов ведётся в рамках стратегии по нацбезопасности, утверждённой президентом в прошлом году, – пояснил Сергей Новиков. По его словам, следует формировать у детей ценности, которые помогут им адаптироваться к жизни и добиваться успехов.

Сергей Новиков: «Мало сказать, что ценность российского общества — справедливость. Нужно сделать это в увлекательной и запоминающейся форме, чтобы эти ценности дети помнили, их разделяли и по ним жили»

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