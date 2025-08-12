В России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год (600 случаев). Об этом РБК рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

«Рост в два раза уже говорит о необходимости дополнительных мер — в частности, вакцинации уязвимых групп, как это предусмотрено последним СанПиН по профилактике инфекционных болезней», — подчеркнула она.

Прививка в календаре

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов считает, что пришло время включить вакцинацию от менингококка в национальный календарь прививок. По его словам, необходимо использовать вакцины, защищающие от всех серотипов возбудителя:

«Такие вакцины существуют. Нужно вложить средства в их производство и начать выпуск», — считает эксперт.

Сейчас прививка от менингококка делается только по эпидемиологическим показаниям — при угрозе вспышки, для контактных лиц и для групп риска:

дети и подростки,

призывники в казармах,

студенты в общежитиях,

взрослые в закрытых организациях,

люди с нарушениями иммунной системы.

Всеобщей иммунизации от менингококка в России нет.

Почему заболеваемость растёт

По словам инфекциониста, педиатра Лилит Аракелян, всплеск может быть связан с несколькими причинами:

пропущенные прививки в период пандемии COVID-19,

более частое пребывание в местах массового скопления людей,

завоз новых штаммов после возобновления поездок,

рост числа сторонников отказа от вакцинации.

«Прививка — единственный способ профилактики. В России доступны вакцины от менингококков групп A, C, W, Y и B», — напомнила Аракелян.

В Минздраве ранее отмечали, что часть случаев связана с заболеваемостью среди трудовых мигрантов. Весной в Рязанской области инфекцию выявили у работников распределительного центра. Скученность проживания мигрантов, особенно в мегаполисах, повышает риск распространения болезни.

В Совете по правам человека предложили обсудить обязательную вакцинацию для трудовых мигрантов. Однако Фаворов считает её малоэффективной, если человек уже является носителем.

«Вакцинировать заражённого бессмысленно. Прививку нужно делать до того, как он заразился», — считает медик.

Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным путём, как от больного, так и от бессимптомного носителя.

В 10–30% случаев болезнь протекает как менингококковый назофарингит (воспаление слизистой носа и глотки), напоминая ОРЗ или ангину.

Менее чем у 1% заболевших развиваются тяжёлые формы — менингит или менингоэнцефалит.