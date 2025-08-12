Вторник, 12 августа, 2025
15.1 C
Рязань
Новости России

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией, врачи призывают к срочным мерам

Алексей Самохин

В России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год (600 случаев). Об этом РБК рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

«Рост в два раза уже говорит о необходимости дополнительных мер — в частности, вакцинации уязвимых групп, как это предусмотрено последним СанПиН по профилактике инфекционных болезней», — подчеркнула она.

Прививка в календаре

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов считает, что пришло время включить вакцинацию от менингококка в национальный календарь прививок. По его словам, необходимо использовать вакцины, защищающие от всех серотипов возбудителя:

«Такие вакцины существуют. Нужно вложить средства в их производство и начать выпуск», — считает эксперт.

Сейчас прививка от менингококка делается только по эпидемиологическим показаниям — при угрозе вспышки, для контактных лиц и для групп риска:

дети и подростки,

призывники в казармах,

студенты в общежитиях,

взрослые в закрытых организациях,

люди с нарушениями иммунной системы.

Всеобщей иммунизации от менингококка в России нет.

Почему заболеваемость растёт

По словам инфекциониста, педиатра Лилит Аракелян, всплеск может быть связан с несколькими причинами:

пропущенные прививки в период пандемии COVID-19,

более частое пребывание в местах массового скопления людей,

завоз новых штаммов после возобновления поездок,

рост числа сторонников отказа от вакцинации.

«Прививка — единственный способ профилактики. В России доступны вакцины от менингококков групп A, C, W, Y и B», — напомнила Аракелян.

В Минздраве ранее отмечали, что часть случаев связана с заболеваемостью среди трудовых мигрантов. Весной в Рязанской области инфекцию выявили у работников распределительного центра. Скученность проживания мигрантов, особенно в мегаполисах, повышает риск распространения болезни.

В Совете по правам человека предложили обсудить обязательную вакцинацию для трудовых мигрантов. Однако Фаворов считает её малоэффективной, если человек уже является носителем.

«Вакцинировать заражённого бессмысленно. Прививку нужно делать до того, как он заразился», — считает медик. 

Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным путём, как от больного, так и от бессимптомного носителя.

В 10–30% случаев болезнь протекает как менингококковый назофарингит (воспаление слизистой носа и глотки), напоминая ОРЗ или ангину.

Менее чем у 1% заболевших развиваются тяжёлые формы — менингит или менингоэнцефалит.

Самые читаемые материалы

Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.
Новости России

Мизулина высказалась о запрете звонков в Telegram и WhatsApp

Руководитель «Лиги безопасного интернета» сообщила, что сегодня ей поступила информация из разных регионов России о проблемах при звонках в Telegram и WhatsApp.

Последние новости

Религия

Священник Березин: православие не допускает существования инопланетной жизни

По словам батюшки, Русская православная церковь придерживается антропоцентрического взгляда: мир создан Богом для человека, а Земля является смысловым центром Вселенной.
Новости России

Вячеслав Володин рассказал о планах Госдумы бороться с перегруженностью школьников

Володин отметил, что проблема стала ещё более актуальной из-за новых технологий. Дети используют искусственный интеллект и интернет для поиска готовых ответов, что превращает домашние задания в пустую трату времени.
Общество

Стало известно сколько можно заработать за час и день в Рязанской области

Эксперты hh.ru выяснили, какой доход могут получить жители Рязанской области за час и за один день работы.
Новости России

Известный врач рассказал, что ждет больного раком актёра Романа Попова

С учётом быстрого прогрессирования процесса, прогноз неблагоприятный. Возможна полная слепота, сдавливание опухолью структур мозга.
Новости России

В России вступил в силу закон, дающий новые основания для лишения гражданства

В России вступил в силу федеральный закон, который расширяет список оснований для лишения приобретенного гражданства. Теперь он включает более 80 преступлений, в том числе призывы к терроризму, убийство и групповое изнасилование
Происшествия

Генерал Попов: беспилотники в сторону Рязани могли лететь с территории России

Генерал Попов: беспилотники в сторону Рязани могли лететь с территории России
Спорт

Рязанские стрелки отметили дружеским турниром 80-летие Александры Ивановны Мироновой

В минувшие выходные рязанские стрелки провели дружеский турнир, посвящённый 80-летию Александры Ивановны Мироновой, жены тренера Виктора Ивановича Миронова. 
Новости мира

Политолог Марков обвинил Зеленского во лжи насчет обмена территориями

Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что украинская конституция...