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Медицина

Случаи заражения менингококковой инфекцией выявлены в Рязанской области

Алексей Самохин

В Рязанской области выявлены случаи заражения менингококковой инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с конца апреля заболели 6 сотрудников распределительного центра, который находится в Тюшевском сельском поселении Рязанского района.

Заболевших госпитализировали, на 13 мая состояние пациентов удовлетворительное, врачи отмечают положительную динамику.

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Представители Роспотребнадзора провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Распространения инфекции не допущено.

Материал, полученный от заразившихся, исследовали в лаборатории на базе референс-центра по бактериальным менингитам ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Определена серогруппа А, по данным секвенирования сиквенстип характерен для территории РФ.

За людьми, которые контактировали с заболевшими, установили контроль, проводится экстренная вакцинация и химиопрофилактика антибактериальными средствами. В распределительном центре ввели масочный режим, работники соблюдают социальную дистанцию, в помещениях установлены обеззараживатели воздуха.

Региональное управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию на предприятии.

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