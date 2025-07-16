В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией, одна из причин — мигранты

В России фиксируется устойчивый рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Ранее болезнь чаще выявлялась у детей в садах и школах, но теперь всё чаще ею заболевают взрослые — причём с более высоким риском смертельного исхода. Основной причиной специалисты называют трудовую миграцию.

Медики и депутаты призывают включить прививку от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок для всех детей, подростков и солдат-срочников, а также обязать работодателей вакцинировать иностранных работников, которых они приглашают на работу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Резкий рост заболеваемости

На совещании Комитета Госдумы 15 июля депутат, доктор медицинских наук Александр Румянцев (ЕР) представил тревожные эпидемиологические данные. По его словам, за первые пять месяцев 2025 года в стране выявлено 1266 случаев менингококковой инфекции, из которых 948 — у взрослых. Это на 260% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Минздрава, в 2025 году зафиксировано:

124 случая заболевания у детей;

698 — у взрослых.

Впервые уровень заболеваемости среди взрослых превысил детский показатель.

Особо опасная инфекция

Менингококковую инфекцию вызывает бактерия Neisseria meningitidis. В тяжёлых случаях болезнь приводит к поражениям головного мозга, инвалидности и даже смерти. Среди наиболее опасных осложнений: синдром Уотерхауса — Фридериксена (острая надпочечниковая недостаточность), ДВС-синдром, глухота, эпилепсия, когнитивные нарушения.

Иногда в процессе лечения приходится прибегать к ампутации конечностей. Риск летального исхода остаётся высоким: летальность — около 15%, а в некоторые годы доходила до 22%.

Вакцинация сокращается

С 2016 по 2019 год в России наблюдался рост заболеваемости, затем в период пандемии — резкое снижение благодаря мерам социальной изоляции. Однако с 2021 года инфекция снова распространяется. При этом уровень вакцинации падает: в 2023 году было привито 841 тыс. человек; в 2024 — только 518 тыс.

Вакцина от менингококковой инфекции не входит в Национальный календарь прививок и, следовательно, не является бесплатной. В некоторых регионах, включая Москву, вакцинация проводится по эпидемиологическим показаниям, особенно в случае вспышек.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов подчеркнул, что инфекция перестаёт быть исключительно детской проблемой. В последние годы её распространение происходит в основном среди взрослых, особенно среди трудовых мигрантов. Летальность у взрослых выше: в среднем — 16%; у лиц старше 60 лет — до 30%.

По словам инфекциониста Алексея Ртищева, более 50% всех случаев в России приходится на Москву. Он отметил, что хотя в хостелах, где были выявлены очаги, проводилась вакцинация, миграционные потоки — переменные, и вакцинация одной группы не даёт долгосрочного эффекта.

«С детским населением мы справляемся, а вот проблема мигрантов — открытый вопрос. Пока в такой ситуации ждать улучшений не стоит», — отметил Ртищев.

Что предлагают специалисты

На совещании Владимир Чуланов предложил ряд мер:

Включить вакцинацию против менингококка в Национальный календарь для детей, подростков и солдат;

Расширить календарь прививок по эпидпоказаниям для взрослых;

Поручить регионам финансировать вакцинацию по эпидемическим показаниям;

Обязать работодателей вакцинировать иностранных работников, которых они нанимают.

«Сейчас в национальном календаре 11 обязательных прививок. По рекомендациям ВОЗ их должно быть 16. Менингококковая вакцина — одна из самых важных среди недостающих», — подчеркнул Александр Румянцев.