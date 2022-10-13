В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы гаджетов

В Центре цифровой экспертизы Роскачества назвали 7 способов продления срока службы электронных устройств.

1. Чистка

Разъёмы и поверхность нужно регулярно чистить. Скапливающаяся в отверстиях пыль способствует перегреву техники. Для очистки используют воздуходувку или специальный пылесос.

2. Правильная зарядка

В современных устройствах с литий-ионным аккумулятором лучше избегать полной разрядки до 0% и зарядки до 100%: это сокращает срок службы батареи. А вот никелевые аккумуляторы могут без вреда разряжаться полностью.

Заряжая телефон, используйте стандартное, фирменное зарядное устройство. Аккумулятор лучше не разряжать ниже 20%. Лучше не пользоваться гаджетами при низкой или высокой температуре, а также не пользоваться телефоном во время зарядки: он может перегреться и ухудшить работу аккумулятора. Когда Wi-Fi, NFC или Bluetooth не используются, отключайте их. В зонах с плохим приёмом включите авиарежим.

3. Беречь от влаги

​​​​​​​Размещённые на печатной плате транзисторы и кондесанторы при контакте с влагой образуют короткое замыкание, способное выжечь несколько цепей питания. Если уронить устройство в воду, оно перестанет работать. Для защиты смартфона желательно использовать водонепроницаемый чехол.

4. Периодически отключать

Если устройства не используются долгое время, их нужно отключить от сети или выключить полностью. Это продлит срок службы, защитит от скачков напряжения, сэкономит электроэнергию и улучшит производительность. К примеру, выключение компьютера очищает оперативную память и экономит электроэнергию.

5. Приобрести защиту

В паре с защитной плёнкой или стеклом для экрана чехол сослужит хорошую службу вашему устройству и сбережёт средства.

6. Снять напряжение

Из-за скачков напряжения гаджеты могут выходить из строя. Чтобы этого избежать, пользуйтесь сетевым фильтром.

7. Выбрать сервис по ремонту

​Найти ремонтную мастерскую можно через знакомых или интернет. Нужно сравнить цены и отзывы клиентов о разных сервисах, прежде чем принять решение.

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