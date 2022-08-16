В Ряжском районе отремонтировали мост через реку Алёнка

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ряжском районе завершился ремонт железобетонного моста через реку Алёнка, связывающего две части села Шереметьево. Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

Ремонтные работы моста в Ряжском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались в конце апреля. На объекте отремонтированы опоры, накладная плита, смонтировано барьерное и перильное ограждения, укреплены откосы, проведена замена асфальтобетонного покрытия. Общая стоимость работ составила свыше 11 млн. рублей.

В этом году в Рязанской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланировано привести в нормативное состояние 13 мостов в 8 районах области.