7info

В Ряжском районе отремонтировали мост через реку Алёнка

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ряжском районе завершился ремонт железобетонного моста через реку Алёнка, связывающего две части села Шереметьево. Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

Ремонтные работы моста в Ряжском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались в конце апреля. На объекте отремонтированы опоры, накладная плита, смонтировано барьерное и перильное ограждения, укреплены откосы, проведена замена асфальтобетонного покрытия. Общая стоимость работ составила свыше 11 млн. рублей.

В этом году в Рязанской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланировано привести в нормативное состояние 13 мостов в 8 районах области.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7