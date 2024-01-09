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В Рязанском театре драмы готовят премьеру спектакля «Женитьба»

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В Рязанском областном драмтеатре готовят премьеру спектакля «Женитьба» по одноименной пьесе Гоголя. Она запланирована на 26 января.

Постановка, сообщает пресс-служба театра, предлагает подумать о тех, для кого женитьба — кардинальное изменение жизни, сложившегося холостяцкого уклада и «лишение покоя».

В состав постановочной группы вошли: режиссер Максим Ларин, художник-постановщик Евгений Терехов, художник по костюмам Анастасия Терехова, художник по свету Андрей Козлов.

В спектакле играют: Андрей Блажилин, Марианна Гордеева, Анастасия Дягилева, Мария Звонарева, Мария Конониренко, Никита Левин, Наталья Моргуненко, Никита Московой-Руссо, Юрий Мотков, Сергей Невидин, Валерий Рыжков, Денис Чистяков.

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