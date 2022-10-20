В Рязанском кремле открылась новая экспозиция

Выставка, рассказывающая о разнообразии промыслов и ремёсел, развивавшихся на Рязанской земле со второй половины XIX века, открылась во Дворце Олега 19 октября в рамках Года культурного наследия народов России.

Директор музея-заповедника Виталий Попов открыл экспозицию.

Основой богатейшей этнографической коллекции современного музея-заповедника стало собрание Рязанского кустарного музея. На выставке представлены свыше 600 музейных предметов, фотоматериалов и документов. Среди экспонатов – уникальные серии фотоснимков рязанских кустарей – бондарей, плотников, гончаров, корзинщиков, ткачей, вышивальщиц, кружевниц, иконников, живописцев и многих других.

Интересна и коллекция народной одежды Кустарного музея, состоящая в отделе «домашних рукоделий», а также образцы ткачества, набойки и кружева, в том числе цветного михайловского.

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