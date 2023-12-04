В рязанской ОДКБ после аварии спасли 8-летнюю девочку

Врачи рязанской ОДКБ им. Дмитриевой спасли 8-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП, сообщает региональный минздрав.

После аварии у девочки были серьезные травмы: сотрясение головного мозга, ушиб обоих легких, сердца, разрыв селезенки, множественные разрывы печени, повреждение печеночного протока, белково-энергетическая недостаточность и выраженная гипотрофия мышц.

Маленькая пациентка долгое время не могла самостоятельно принимать пищу, а желчь из организма выводилась с помощью дренажа. Затем с помощью грамотно составленного рациона девочка перешла на обычное питание и приступила к реабилитации.

В процессе восстановления участвовала мультидисциплинарная команда. Реабилитация такой сложной пациентки – общая заслуга, – подчеркивает заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации Дарья Шишкина.

Во время лечения девочку поддерживал ее дедушка. Благодаря его участию и таланту врачей маленькая пациентка уже может самостоятельно передвигаться по палате и коридору. Реабилитацию продолжат дома, врачи дают благоприятный прогноз.