В Рязанской области завершено строительство спального корпуса дома престарелых и инвалидов

В Елатьме завершилось строительство спального корпуса на 150 мест в учреждении стационарного соцобслуживания для престарелых и инвалидов. Корпус полностью готов к приёму людей, – сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Строительство важнейшего объекта шло 2 года по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Как отметил Артём Бранов, стройка шла непросто. В конце прошлого года пришлось серьёзно нарастить темпы работ, чтобы наверстать упущенное.