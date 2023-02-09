Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области завершено строительство спального корпуса дома престарелых и инвалидов

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Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте

В Елатьме завершилось строительство спального корпуса на 150 мест в  учреждении стационарного соцобслуживания для престарелых и инвалидов. Корпус полностью готов к приёму людей, – сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Строительство важнейшего объекта шло 2 года по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Как отметил Артём Бранов, стройка шла непросто. В конце прошлого года пришлось серьёзно нарастить темпы работ, чтобы наверстать упущенное.

В Рязанской области завершено строительство спального корпуса дома престарелых и инвалидов
В Рязанской области завершено строительство спального корпуса дома престарелых и инвалидов

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