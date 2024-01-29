В Рязанской области выявлены вирусы гриппа А, В, парагриппа, COVID-19

На прошлой неделе в Рязанской области зарегистрировано 7164 случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает 29 января региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 66,0 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 15,5%.

Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа А, гриппа В, парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и COVID-19.

Одним из возбудителей острого респираторного заболевания является вирус гриппа, которому свойственна частая изменчивость.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напоминает, что к гриппу восприимчивы все возрастные группы людей. Источником инфекции является больной человек с явной или стертой формой болезни. Больной заразен с первых часов заболевания и до 3-5 суток болезни.

Грипп представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений (пневмония, абсцесс легкого, синуситы, отиты, менингит и другие) особенно у детей, пожилых людей, ослабленных больных, лиц с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Уменьшить риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом помогут простые меры неспецифической профилактики: укрепление иммунитета, соблюдение режимов труда и отдыха; ограничение посещений мест массового скопления людей; соблюдение правил личной гигиены — частое мытье рук, использование одноразовых бумажных платков или салфеток, ношение защитных масок в многолюдных местах и при контакте с больным человеком.

Рекомендуем чаще проветривать помещения, проводить их влажную уборку, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. В организациях и учреждениях целесообразно использовать оборудование, снижающее количество вирусов и бактерий в воздухе (рециркуляторы, бактерицидные облучатели и др.), соблюдать температурный режим в помещениях.

При первых признаках заболевания необходимо остаться дома, обратиться за квалифицированной медицинской помощью и выполнять рекомендации врача.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.