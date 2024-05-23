Четверг, 23 мая, 2024

В Рязанской области стартовал марафон выездных профориентационных фестивалей для школьников «Построй свой путь»

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области в рамках программы «Регион для молодых» федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» и регионального проекта «Работа и семья. Губерния моя» стартовал марафон выездных профориентационных фестивалей «Построй свой путь». От имени Губернатора участников приветствовала заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области Яна Стрельцова.

Марафон организован Правительством Рязанской области при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», а также высших и средних специальных учебных заведений. Он проводится впервые и направлен на то, чтобы рассказать школьникам о возможностях трудоустройства в родном регионе на предприятиях различных сфер промышленности и сельского хозяйства. Первый фестиваль состоялся в Касимове. Он объединил порядка 500 молодых людей из Касимовского, а также Клепиковского и Пителинского районов.

Участников фестиваля приветствовали заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области Яна Стрельцова и глава администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Иван Бахилов.

«К вам приехала большая команда вузов, колледжей, представители администрации и предприятий района. И все это для того, чтобы показать вам новые возможности, помочь определиться с выбором профессии, показать, что вы нужны именно здесь в своем родном регионе! Надеюсь, кто-то из вас сегодня найдет профессию, которой посвятит дальнейшую жизнь», – сказала Яна Стрельцова.

Студенты вузов и ссузов региона презентовали ребятам свои образовательные учреждения, программы подготовки и рассказали о направлениях внеучебной деятельности.

Работодатели Касимовского района поделились информацией о карьерных возможностях для молодых специалистов, действующих мерах поддержки на предприятиях, а также возможностях профессионального развития сотрудников. Для участников фестиваля провели несколько экскурсий на действующие предприятия. В том числе на Касимовский приборный завод – один из ведущих производителей медицинского и лабораторного оборудования в стране.

Для школьников были организованы интерактивные мастер-классы, а также деловые игры. Специалисты регионального Центра занятости рассказали о правилах составления грамотного резюме, а также возможностях цифровой платформы «Работа России».

Продолжится серия профориентационных фестивалей «Построй свой путь» в Шиловском районе в сентябре.

В Рязанской области стартовал марафон выездных профориентационных фестивалей для школьников «Построй свой путь»
В Рязанской области стартовал марафон выездных профориентационных фестивалей для школьников «Построй свой путь»
В Рязанской области стартовал марафон выездных профориентационных фестивалей для школьников «Построй свой путь»
В Рязанской области стартовал марафон выездных профориентационных фестивалей для школьников «Построй свой путь»
В Рязанской области стартовал марафон выездных профориентационных фестивалей для школьников «Построй свой путь»

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