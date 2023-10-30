Понедельник, 30 октября, 2023
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В Рязанской области простились с погибшим на СВО Сергеем Поднозовым

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В Старожиловском районе Рязанской области прошла церемония прощания с героически погибшим на СВО рядовым Сергеем Поднозовым, военнослужащим в/ч 12275.

Поднозова похоронили с соблюдением воинских почестей. Проститься с погибшим пришли представители правительства региона, районной власти, военнослужащие, духовенство, родные и близкие военного.

Соболезнования выразил губернатор Павел Малков.

Ранее стало известно о гибели во время специальной военной операции выпускника Рязанского десантного училища Григория Сотникова.

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