Выпускник Рязанского десантного училища Григорий Сотников погиб на СВО

В Ярославле 31 октября простятся с погибшим во время специальной военной операции гвардии лейтенантом Григорием Юрьевичем Сотниковым. Об этом сообщил ВКонтакте руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» Андрей Палачёв.

Сотников — воспитанник клуба. В 2023 году он закончил Рязанское десантное училище. Служил в 175-м отдельном Гвардейском разведывательном батальоне 76 Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Офицер погиб во время выполнения боевой задачи 21 октября.

31 октября в 11.00 начнётся отпевание воина в храме Леонтия Ростовского (Ярославль, улица Угличская, 33). В 12 часов Сотникова похоронят на Воинском мемориальном кладбище.