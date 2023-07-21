В Рязанской области представили нового прокурора

В Рязанской области прошло торжественное собрание по случаю представления прокурора региона, сообщает сайт областного правительства.
Нового прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева представил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев. Он отметил, что новый глава регионального ведомства имеет большой профессиональный опыт, зарекомендовал себя квалифицированным, хорошо подготовленным руководителем, обладающим большим практическим опытом.
В церемонии принял участие губернатор региона Павел Малков. «Мы вместе ориентированы на развитие региона. Цель у нас общая, и мы продолжим над ней работать», – подчеркнул глава области.