В Рязанской области будут развивать адаптивный спорт

О планах по развитию адаптивного спорта в регионе рассказал губернатор Павел Малков во время посещения социально-реабилитационного центра «Сосновый бор».

Там прошли встречи и мастер-классы для участников и ветеранов СВО в рамках проекта Паралимпийского комитета России «Мы вместе. Спорт».

Павел Малков отметил, что Рязанская область одна из первых в стране запустила комплексную программу семейной реабилитации на базе центра «Сосновый бор». Здесь все участники СВО могут провести три недели со своими близкими и пройти индивидуальную программу восстановления.

К сожалению, есть ребята, которые пострадали в боевых действиях, им нужно заново адаптироваться. Наша задача – обеспечить им все необходимые для этого условия, в том числе для занятий адаптивным спортом. Направление важное, и мы обязательно будем его развивать, – сказал губернатор.

Профильным ведомствам дадут поручения в данном направлении, сообщает пресс-служба правительства области.

Развиваться будет и работа центра. В нем проведут капремонт водолечебницы и ее полное переоснащение, будут развивать инфраструктуру на территории центра и построят манеж для семи направлений адаптивного спорта.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что рязанский социально-реабилитационный центр является одним из лучших в стране.

В рамках проекта прошел паралимпийский урок. Спортсмены и тренеры сборной команды России рассказали ветеранам и участникам СВО об истории движения, специфике различных видов спорта, поделились своими жизненными историями и достижениями. В центре прошли мастер-классы и соревнования, участники проекта Паралимпийского комитета провели встречу с медицинскими работниками «Соснового бора».