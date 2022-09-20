В Рязани выбрали проект для новой школы в центре города

Завершился конкурс архитектурных проектов для новой школы на 600 мест, которую планируется построить на ул. Свободы. Работы принимались с 27 мая по 12 сентября. Об этом написала ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина.

— Проекты оценивало экспертное жюри. Перед участниками конкурса стояла непростая задача — показать свое видение будущей школы, учитывая рельеф местности, исторический облик города, нормативные требования к зданиям учебных учреждений и другие факторы, — отметила Сорокина.

На первом этапе отобрали 14 проектов, которые вышли во второй тур. Их представили архитектурные бюро и творческие мастерские из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Воронежа, Иркутска, Кирова и Рязани.

По словам Сорокиной, для нашего города это первый опыт проведения подобного открытого архитектурного конкурса. По условиям конкурса жюри должно было определить троих призеров.

В результате голосования членов жюри третье место заняли участники из Москвы, второе — архитектурная мастерская из Иркутска. Победу одержал авторский коллектив из Рязани.