Вторник, 20 сентября, 2022
7info

В Рязани выбрали проект для новой школы в центре города

На главнуюНовости Рязани

Завершился конкурс архитектурных проектов для новой школы на 600 мест, которую планируется построить на ул. Свободы. Работы принимались с 27 мая по 12 сентября. Об этом написала ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина.

— Проекты оценивало экспертное жюри. Перед участниками конкурса стояла непростая задача — показать свое видение будущей школы, учитывая рельеф местности, исторический облик города, нормативные требования к зданиям учебных учреждений и другие факторы, — отметила Сорокина.

На первом этапе отобрали 14 проектов, которые вышли во второй тур. Их представили архитектурные бюро и творческие мастерские из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Воронежа, Иркутска, Кирова и Рязани.

По словам Сорокиной, для нашего города это первый опыт проведения подобного открытого архитектурного конкурса. По условиям конкурса жюри должно было определить троих призеров.

В результате голосования членов жюри третье место заняли участники из Москвы, второе — архитектурная мастерская из Иркутска. Победу одержал авторский коллектив из Рязани.

— Поздравляем наших земляков! Их предложения лягут в основу при разработке проектной документации новой школы, написала Елена Сорокина.

В Рязани выбрали проект для новой школы в центре города
В Рязани выбрали проект для новой школы в центре города
В Рязани выбрали проект для новой школы в центре города
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7