В Рязани утвердили план передачи церкви здания школы № 6

Администрация Рязани утвердила план передачи РПЦ здания, где сейчас находится школа № 6 с углубленным изучением французского языка.

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Напомним, здание передадут в пользование Рязанской епархии, затем заключат договор о безвозмездной аренде до момента окончания строительства новой школы в районе стадиона «Спартак».

План

передачи Централизованной религиозной организации Рязанская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) имущества религиозного назначения, находящегося в собственности муниципального образования — город Рязань

Перечень муниципального имущества религиозного назначения, планируемого

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к передаче Централизованной религиозной организации Рязанская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее — Религиозная организация):

здание, расположенное по адресу: г. Рязань, Семинарская ул., 6, площадь 2317,7 кв.м, кадастровый номер 62:29:0080014:1005, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Общежитие Духовной семинарии», середина XIX в. (далее — Имущество).

Имущество принадлежит на праве оперативного управления муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 6 с углубленным изучением французского языка» (далее — Учреждение). Учреждение находится в ведении управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. Мероприятия по высвобождению Имущества:

Принятие распоряжения администрации города Рязани об изъятии Имущества из оперативного управления Учреждения.

Ответственный исполнитель: администрация города Рязани, управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Срок исполнения: 30.04.2022.

Мероприятия по передаче Имущества в собственность Религиозной организации:

5.1. Принятие постановления администрации города Рязани о передаче Имущества в собственность Религиозной организации.

Ответственный исполнитель: администрация города Рязани, управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Срок исполнения: 13.05.2022.

5.2. Подписание актов приема-передачи Имущества из оперативного управления

в муниципальную казну города Рязани и из муниципальной казны города Рязани в собственность Религиозной организации.

Ответственный исполнитель: администрация города Рязани, управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, Учреждение, Религиозная организация.

Срок исполнения: 20.05.2022.

5.3. Направление заявления о прекращении права оперативного управления на Имущество, заявления о переходе права собственности на Имущество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области.

Ответственный исполнитель: управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, Религиозная организация.

Срок исполнения: 23.05.2022.