В Рязани установят мемориальную доску Петру Тарарышкину

В Рязани планируют установить мемориальную доску Петру Тарарышкину, сообщила пресс-служба гордумы.

Вопрос рассмотрели на заседании комитета по социальным вопросам.

Депутаты поддержали инициативу Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» установить за счет собственных средств мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Баженова, д. 36, корп. 1, со следующим текстом: «В фельдшерско-акушерской школе учился Петр Павлович Тарарышкин, советский хозяйственный, государственный и политический деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда». Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

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Также на заседании комитета были рассмотрены отчеты о работе в 2021 году двух структурных подразделений администрации города Рязани – управления культуры и управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.