В Рязани состоялось закрытие регионального этапа конкурса «Учитель года России-2024»



— Всегда с особой радостью, с особым чувством в эти апрельские дни прихожу поздравить победителей, призёров, участников. Мероприятие, которое официально называется региональный этап Всероссийского конкурса, я бы назвал, наверное, школа высшего педагогического мастерства Рязанской области. Я очень надеюсь, что тот опыт, те интересные идеи, которые вы увидели и получили, в этом году придут в ваши школы, — сказал он.