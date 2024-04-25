Четверг, 25 апреля, 2024

В Рязани состоялось закрытие регионального этапа конкурса «Учитель года России-2024»

Автор: 7info7

Опубликовано

В четверг, 25 апреля, прошла торжественная церемония закрытия 33-го регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2024». В ней приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Пупков.

От имени губернатора Рязанской области участников конкурса поприветствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин:

— Я хотел бы поблагодарить вас за ваш очень непростой и очень ответственный труд. Его очень сложно переоценить и его очень сложно понять, пока ты сам не попробуешь себя в роли учителя или воспитателя. Это бесценно.

Также победителей поздравил председатель Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Пупков:

В Рязани состоялось закрытие регионального этапа конкурса «Учитель года России-2024»
В Рязани состоялось закрытие регионального этапа конкурса «Учитель года России-2024»


— Всегда с особой радостью, с особым чувством в эти апрельские дни прихожу поздравить победителей, призёров, участников. Мероприятие, которое официально называется региональный этап Всероссийского конкурса, я бы назвал, наверное, школа высшего педагогического мастерства Рязанской области. Я очень надеюсь, что тот опыт, те интересные идеи, которые вы увидели и получили, в этом году придут в ваши школы, — сказал он.

В этом году в очном этапе конкурса приняли участие 29 педагогов из 26 муниципальных образований и областных школ Рязанской области. В ходе конкурса учителя показали уроки, провели внеурочные занятия, а финалисты конкурса дали мастер-классы. Победитель областного этапа, учитель немецкого и английского языков Школы № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов города Рязани Елена Сюваткина, представит Рязанскую область на Всероссийском конкурсе.

В Рязани состоялось закрытие регионального этапа конкурса «Учитель года России-2024»
В Рязани состоялось закрытие регионального этапа конкурса «Учитель года России-2024»

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