В Рязани состоялось закрытие регионального этапа конкурса «Учитель года России-2024»

В четверг, 25 апреля, прошла торжественная церемония закрытия 33-го регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2024». В ней приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Пупков.
От имени губернатора Рязанской области участников конкурса поприветствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин:
Также победителей поздравил председатель Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Пупков:
В этом году в очном этапе конкурса приняли участие 29 педагогов из 26 муниципальных образований и областных школ Рязанской области. В ходе конкурса учителя показали уроки, провели внеурочные занятия, а финалисты конкурса дали мастер-классы. Победитель областного этапа, учитель немецкого и английского языков Школы № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов города Рязани Елена Сюваткина, представит Рязанскую область на Всероссийском конкурсе.