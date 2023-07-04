В Рязани ремонтируют историческое здание поликлиники № 14

Житель Москвы пожаловался, что его изнасиловали незнакомцы после посещения ночного клуба, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». По словам 28-летнего москвича, он пошел в заведение с девушкой. Там парочка познакомилась с четырьмя мужчинами. Составитель заявления в полицию был так пьян, что помнил лишь, что в...