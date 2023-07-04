В Рязани ремонтируют историческое здание поликлиники № 14

Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал о ходе ремонта поликлиники № 14 в Рязани. Пост медик разместил ВКонтакте.
Карпунин напомнил: здание, в котором находится медицинское учреждение, построено в 19-м веке, объект культурного значения. Масштабные реставрационные работы начались в 2022 году, ведутся «особенно тщательно и бережно».
При демонтаже подвесных потолков рабочие обнаружили каменные своды, выполненные по моде 19-го века. Принято решение оставить своды открытыми, сохранив исторический вид.
Финансирование ремонтных работ получено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Деньги выделили федеральный, региональный бюджеты.
Карпунин отметил, что подрядчик делает всё, чтобы завершить ремонт качественно и вовремя.