В Рязани проверили торговые центры «Европа», «Лента», «М5 Молл»

В Рязанской области продолжаются проверки соблюдения противоэпидемических мер, сообщила оперативная группа регионального правительства.
19 января в Рязани в местах массового скопления людей проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела инструктаж представителей ЦИОГВ, уполномоченных постановлением губернатора проводить эту работу и составлять протоколы об административных правонарушениях.
Анна Рослякова напомнила о том, что контрольные мероприятия направлены на то, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции.
Специалисты ЦИОГВ совместно с сотрудниками правоохранительных органов регулярно проводят проверки торговых центров и общественных мест Рязани.
В ходе очередных контрольных мероприятий проверяющие отправились во все районы областного центра, в том числе в торговые центры «Европа», «Лента», «М5 Молл».
Особое внимание уделяют контролю за соблюдением масочного режима, исполнению санитарно-эпидемиологических требований.
В отношении граждан, которые отказываются от ношения защитных масок в общественных местах, предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей. С нарушителями также проводятся разъяснительные беседы.