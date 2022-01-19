В Рязани проверили торговые центры «Европа», «Лента», «М5 Молл»

В Рязанской области продолжаются проверки соблюдения противоэпидемических мер, сообщила оперативная группа регионального правительства.

19 января в Рязани в местах массового скопления людей проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела инструктаж представителей ЦИОГВ, уполномоченных постановлением губернатора проводить эту работу и составлять протоколы об административных правонарушениях.

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Анна Рослякова напомнила о том, что контрольные мероприятия направлены на то, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции.

Специалисты ЦИОГВ совместно с сотрудниками правоохранительных органов регулярно проводят проверки торговых центров и общественных мест Рязани.

В ходе очередных контрольных мероприятий проверяющие отправились во все районы областного центра, в том числе в торговые центры «Европа», «Лента», «М5 Молл».

Особое внимание уделяют контролю за соблюдением масочного режима, исполнению санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении граждан, которые отказываются от ношения защитных масок в общественных местах, предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей. С нарушителями также проводятся разъяснительные беседы.