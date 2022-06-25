В Рязани прошло торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию Николая Дроздова

В Рязанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию почетного гражданина региона Николая Николаевича Дроздова. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Встреча с советским и российским учёным, телеведущим, почетным гражданином Рязанской области Николаем Дроздовым прошла в концертном зале музыкального колледжа в Рязани.

В мероприятии приняли участие министр культуры Рязанской области Виталий Попов, представители Рязанской областной Думы, Рязанского землячества в Москве, научных организаций, общественных и молодежных объединений, студенты.

Виталий Попов приветствовал юбиляра от имени врио губернатора Павла Малкова.

В ходе творческой встречи Николай Дроздов поведал о своих рязанских корнях, вспомнил военное детство, проведенное в центре Рязани, рассказал о своей профессиональной деятельности, а также работе в Рязанском землячестве в Москве, инициатором создания и активным членом которого он является.

Для зрителей выступили творческие коллективы Рязанской области.