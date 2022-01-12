В Рязани проходят Всероссийские соревнования по теннису

В Академии тенниса имени Озерова проходят Всероссийские соревнования по теннису среди юношей и девушек до 15 лет «Олимпийские надежды России». Турнир проходит в одиночном и парном разрядах, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Борьбу за награды начали юные теннисисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Сочи, Тулы, Иваново, Самары, Тольятти, Новосибирска, Иркутска, Рязани, Воронежской и Московской областей.

В первый день турнира победы одержали представители Рязани: дуэт София Бахарева / Елизавета Русакова, а также София Попова в паре с Лёлей Макаровой (Иркутск), Маргарита Титова в паре с Кириллом Филаретовым (Самара) — в парном разряде, Леонид Смирнов — в одиночном.