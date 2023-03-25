В Рязани открыли выставку «О, Гавана! Транзит…»

Сегодня, 25 марта, в Рязанском художественном музее имени Пожалостина состоялось открытие выставки «О, Гавана! Транзит…». Проект является своеобразным итогом творческих поездок советских и российских художников на Остров Свободы в период с конца 1950-х годов до настоящего времени.

Проект посвящён 500-летию столицы Острова Свободы Гаваны и юбилею установления дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.

«Сегодня уникальное событие в жизни нашей области. У Кубы и России очень богатая история, наше сотрудничество развивается в сферах экономики, туризме, культуре и искусстве. Это непросто выставка, это настоящий художественно-просветительский проект, здесь представлено более 150 работ разных авторов. Все представленные работы такие яркие, самобытные, незабываемые, как и сама Куба. Я благодарю всех организаторов и желаю всем посетителям ярких впечатлений и положительных эмоций», — поприветствовал гостей выставки губернатор Рязанской области Павел Малков.

Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендиа Пенья выразил благодарность руководству региона за поддержку проекта «О Гавана! Транзит…». Посол отметил, что идея привезти выставку в Рязань появилась после посещения в прошлом году города представителями Кубы.

«Хочу сказать, что когда я предложил Павлу Викторовичу организовать выставку в вашем городе, он сразу поддержал идею и пообещал сделать всё возможное, что бы её осуществить. И вот сейчас эта идея, эта мечта воплощается, поэтому сегодня у нас, не побоюсь сказать, праздник российско-кубинской дружбы», — сказал господин Хулио Антонио Гармендиа Пенья.

Посол подчеркнул, что в прошлом году Россию посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель, он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в России также побывал председатель Национальной ассамблеи Кубы. С ответным визитом Кубу посетила делегация Госдумы, в этом году на Кубе принимали делегацию высокого уровня из России. Всё это, по словам посла, говорит о том, что уровень отношений между Россией и Кубой имеет высокое значение, несмотря на трудности, которые переживает мир.

От лица Российского «Общества дружбы с Кубой» и министерства финансов выступил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. Он выразил надежду, что сегодняшний праздник укрепит российско-кубинскую дружбу и поможет открыть в Рязани 46-е отделение общероссийской общественной организации «Общество дружбы с Кубой». Алексей Михайлович отметил, что все посетители выставки непременно проникнутся уникальной энергетикой и глубочайшими культурными традициями Кубы.

За возможность познакомиться с уникальными работами наших художников, представленных на выставке, организаторов поблагодарил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Директор музея Валерия Масловская отметила, что для них большая честь принимать участие в масштабном проекте, ставшем символом многовековой дружбы народов Кубы и России.

Среди авторов представленных работ художник Виктор Иванов, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с рязанской землёй. После поездки на Кубу Виктор Иванович отмечал, что ему особенно нравятся писать лица кубинцев — волевые и добродушные, суровые и весёлые, разные по своему человеческому и этническому своеобразию. И сегодня на выставке люди — главные герои многих авторов, главная ценность Кубы.

Президент «Бюро творческих экспедиций», куратор выставки Владимир Анисимов подчеркнул, что выставку посмотрели полтора миллиона человек.

— В 2000 году мы не думали, что когда-то кто-то в таком большом количестве посмотрит наши произведения, что это будет востребовано, что российско-кубинские отношения оживут, но вот сейчас это не только пик нашего взаимодействия с Кубой, но и пик творческих людей. Я хочу поблагодарить художников, которые участвуют в этой выставке и находятся среди нас. Спасибо, что вы так самоотверженно и серьёзно подошли к этой миссии, — сказал Владимир Николаевич.

После торжественного открытия гостей выставки познакомили с представленными экспозициями, рассказали историю их создания. Хулио Антонио Гармендиа Пенья подписал и подарил посетителям альбомы, посвящённые выставке.

Павел Малков и посол Кубы акцентировали важность культурных отношений между Россией и Кубой. По словам Хулио Антонио Гармендиа Пенья, культура всегда помогала объединению наших народов, однако сотрудничество России с Кубой развивается не только в культурной сфере, но и многих других областях.

Губернатор Рязанской области отметил, что культура для каждого народа — это основа, на которой он стоит. Выставка «О, Гавана! Транзит…» поможет нам понять друг друга, найти точки соприкосновения, расширить отношения между нашими странами.

В состав выставки «О, Гавана! Транзит.» вошло более 150 работ 33 мастеров. Произведения относятся к разным периодам. Наиболее ранние датируются 1961 годом. В экспозиционном пространстве демонстрируются живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Выставка «О, Гавана! Транзит…» продолжит свою работу по 25 мая 2023 г. по адресу: ул. Свободы, 57. Возрастное ограничение: 12+