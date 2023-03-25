В Рязани открыли выставку «О, Гавана! Транзит…»

Сегодня, 25 марта, в Рязанском художественном музее имени Пожалостина состоялось открытие выставки «О, Гавана! Транзит…». Проект является своеобразным итогом творческих поездок советских и российских художников на Остров Свободы в период с конца 1950-х годов до настоящего времени.
Проект посвящён 500-летию столицы Острова Свободы Гаваны и юбилею установления дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.
Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендиа Пенья выразил благодарность руководству региона за поддержку проекта «О Гавана! Транзит…». Посол отметил, что идея привезти выставку в Рязань появилась после посещения в прошлом году города представителями Кубы.
Посол подчеркнул, что в прошлом году Россию посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель, он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в России также побывал председатель Национальной ассамблеи Кубы. С ответным визитом Кубу посетила делегация Госдумы, в этом году на Кубе принимали делегацию высокого уровня из России. Всё это, по словам посла, говорит о том, что уровень отношений между Россией и Кубой имеет высокое значение, несмотря на трудности, которые переживает мир.
От лица Российского «Общества дружбы с Кубой» и министерства финансов выступил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. Он выразил надежду, что сегодняшний праздник укрепит российско-кубинскую дружбу и поможет открыть в Рязани 46-е отделение общероссийской общественной организации «Общество дружбы с Кубой». Алексей Михайлович отметил, что все посетители выставки непременно проникнутся уникальной энергетикой и глубочайшими культурными традициями Кубы.
За возможность познакомиться с уникальными работами наших художников, представленных на выставке, организаторов поблагодарил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
Директор музея Валерия Масловская отметила, что для них большая честь принимать участие в масштабном проекте, ставшем символом многовековой дружбы народов Кубы и России.
Среди авторов представленных работ художник Виктор Иванов, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с рязанской землёй. После поездки на Кубу Виктор Иванович отмечал, что ему особенно нравятся писать лица кубинцев — волевые и добродушные, суровые и весёлые, разные по своему человеческому и этническому своеобразию. И сегодня на выставке люди — главные герои многих авторов, главная ценность Кубы.
Президент «Бюро творческих экспедиций», куратор выставки Владимир Анисимов подчеркнул, что выставку посмотрели полтора миллиона человек.
После торжественного открытия гостей выставки познакомили с представленными экспозициями, рассказали историю их создания. Хулио Антонио Гармендиа Пенья подписал и подарил посетителям альбомы, посвящённые выставке.
Павел Малков и посол Кубы акцентировали важность культурных отношений между Россией и Кубой. По словам Хулио Антонио Гармендиа Пенья, культура всегда помогала объединению наших народов, однако сотрудничество России с Кубой развивается не только в культурной сфере, но и многих других областях.
Губернатор Рязанской области отметил, что культура для каждого народа — это основа, на которой он стоит. Выставка «О, Гавана! Транзит…» поможет нам понять друг друга, найти точки соприкосновения, расширить отношения между нашими странами.
В состав выставки «О, Гавана! Транзит.» вошло более 150 работ 33 мастеров. Произведения относятся к разным периодам. Наиболее ранние датируются 1961 годом. В экспозиционном пространстве демонстрируются живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Выставка «О, Гавана! Транзит…» продолжит свою работу по 25 мая 2023 г. по адресу: ул. Свободы, 57. Возрастное ограничение: 12+
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