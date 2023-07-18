Вторник, 18 июля, 2023
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В Рязани открылась ярмарка, посвященная Дню работника торговли

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Фото: Pxhere

С 18 по 23 июля в Рязани на площади Победы будет работать пятая тематическая ярмарка, посвященная Дню работника торговли.

Как сообщает правительство Рязанской области, на ярмарке будут представлены товары производителей из Рязани, Сасова, Сапожковского, Сасовского, Старожиловского и Рязанского районов. Рязанцы и гости города смогут купить свежеиспеченный хлеб, пироги, овощи, мед, зефирные букеты, пряники, иван-чай, изделия ручной работы, корзины, украшения из камня, сувениры.

Время работы ярмарки — ежедневно с 10:00 до 19:00.

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