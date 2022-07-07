В Рязани открылась ярмарка ко Дню семьи, любви и верности

7 июля на площади Победы начала работать ярмарка-выставка ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Площадка организована Агентством развития бизнеса. Это четвёртая специализированная ярмарка, которая проводится в областном центре перед МКЦ. Участие в ярмарке принимают 20 рязанских производителей из Рязанского, Кадомского, Касимовского, Сапожковского, Скопинского и Старожиловского районов.

На ярмарке представлены товары, которые можно использовать в качестве подарков к празднику. Среди них — изделия народных промыслов, тематическая книжная продукция, цветы, деревянные игрушки.

Также на ярмарке можно купить продукты питания: чай, мёд, имбирные пряники, ягоды и грибы.

В рамках выставки-ярмарки работает зона фуд-корта с пирогами, напитками и сладостями.

В день открытия выставки-ярмарки на площадке выступили рязанские исполнители. Концерт состоится также 10 июля. В выходные в зоне мастер-классов для детей пройдут занятия по росписи имбирных пряников, деревянных цветов, украшению специями картин.

Выставка-ярмарка будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00 в период по 13 июля.