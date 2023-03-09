В Рязани ограничили движение по улице Затинной

В четверг, 9 марта, с 10 часов ограничено движение транспорта по улице Затинной в Рязани. Это связано с ремонтом на сетях водоснабжения, – сообщается на сайте администрации города.

Движение на данном участке возобновится в обычном режиме после окончания работ. Водителям предлагают объезжать участок ремонта по улице Фурманова.

На время проведения работ выставлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, места работ огорожены.

В мэрии призвали автомобилистов учитывать эти сведения при планировании маршрута.