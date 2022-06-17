В Рязани медицинских работников поздравили с профессиональным праздником

16 июня в администрации города прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. В преддверии профессионального праздника медиков поздравили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Елена Сорокина, обращаясь к рязанским медикам, подчеркнула, что они посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу – сохранению здоровья и жизни людей.

– В медицинской сфере Рязани работают профессионалы высочайшего уровня. Восхищаюсь вашей выдержке, терпению, готовности сострадать и поддержать. То, что вы делаете в своей работе, невозможно переоценить, – сказала глава администрации.

На награждении присутствовали более 40 медицинских работников из городских клинических больниц, детских поликлиник, Областного клинического противотуберкулезного диспансера, Центра гигиены и эпидемиологии, ОКБ имени Н.А. Семашко и других медучреждений. Им вручили Благодарственные письма, Почетные грамоты и цветы.

Еще одним подарком для работников здравоохранения стал концерт солистов МАУК «ДК «Приокский».