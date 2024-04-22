В РГУ назначены исполняющие обязанности проректоров

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина произошли первые кадровые изменения после перехода Игоря Мурога в Совет Федерации. В должности и.о. проректоров теперь работают Владимир Луканцов и Татьяна Стародубова.

Владимир Луканцов ранее возглавлял региональное управление Федеральной антимонопольной службы, работал в администрации Рязани, возглавлял администрацию Шиловского района Рязанской области, административно-хозяйственное управление РГУ имени С.А. Есенина. В новой должности он будет курировать административно-хозяйственную деятельность университета.

Татьяна Стародубова, как и и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина Лариса Лазуткина, ранее работала на кафедре гуманитарных дисциплин Рязанского государственного агроуниверситета имени П.А. Костычева, а затем была руководителем учебно-методического управления РГУ имени С.А. Есенина. С апреля — координирует образовательную деятельность вуза.

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