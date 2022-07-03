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Воскресенье, 3 июля, 2022

В Путятинском районе при столкновении двух мотоциклов пострадали три человека

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Татьяна Проводина

В Путятинском районе при столкновении двух мотоциклов пострадали три человека

Трое пострадали при столкновении двух мотоциклов в Путятинском районе.

ДТП произошло накануне около 21:30 на 82-ом километре автодороги Ряжск – Касимов. Предварительную информацию сообщили в Госавтоинспекции по Рязанской области.

Мотоцикл «Кавасаки» под управлением 21-летнего жителя Московской области наехал на мотоцикл «Ямаха», остановившийся в попутном направлении. «Ямахой» управлял 22-летний житель Подмосковья.

Водитель «Ямахи» был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Водитель «Кавасаки» и 19-летняя пассажирка были травмированы, им оказали медпомощь.

По факту дорожной аварии проводится проверка. Уточняются обстоятельства случившегося.

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