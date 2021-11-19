В Пронском районе рабочий хозяйства подозревается в расправе над знакомым

В четверг, 18 ноября, в посёлке Орловский Пронского района Рязанской области задержали скотника местного хозяйства, который подозревается в убийстве приятеля. Об этом сообщает ИД “Пресса” со ссылкой на Михайловский межрайонный отдел следственного комитета.

По данным правоохранителей, мужчины отмечали прибытие земляков из Узбекистана. В какой-то момент между товарищами вспыхнула ссора, и подозреваемый нанёс знакомому несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте.

Злоумышленник тем временем уехал в Пронск и собирался выйти на работу.

“Меня поразило это спокойствие”, — сказал директор хозяйства.

Вскоре мужчину задержали. В полиции возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.