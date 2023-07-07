В Политехническом институте прошла церемония вручения дипломов

7 июля в Рязанском филиале Московского политехнического университета прошла торжественная церемония вручения дипломов.



О мероприятии сообщила городская администрация. В 2023 году из Рязанского политеха выпустились 318 бакалавров, 56 специалистов, 18 магистров и 6 специалистов, получивших среднее профессиональное образование. 32 выпускника закончили учебу с отличием.



В церемонии принял участие директор института Валерий Емец, а также первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова, и.о. заместителя главы администрации Рязани Олег Федин.

Фото: сайт администрации