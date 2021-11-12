В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в дочь во время поездки на такси

В Московской области 47-летний сотрудник ДПС выстрелил в голову своей 20-летней дочери во время поездки в такси. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, ЧП произошло в четверг, 11 ноября, в Сергиевом Посаде. Мужчина возвращался с дочерью из кафе на такси. В один момент, по неустановленной пока причине, он выхватил пистолет и выстрелил в голову девушки.

Уточняется, что пострадавшую доставили в реанимацию с множественными травмами головы.

В полиции возбуждено уголовное по факту случившегося. В настоящий момент подозреваемый задержан.