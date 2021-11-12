3.2 C
Рязань
Пятница, 12 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в дочь во время поездки на такси

Александр Ильин
Изображение Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Московской области 47-летний сотрудник ДПС выстрелил в голову своей 20-летней дочери во время поездки в такси. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 

По данным телеканала, ЧП произошло в четверг, 11 ноября, в Сергиевом Посаде. Мужчина возвращался с дочерью из кафе на такси. В один момент, по неустановленной пока причине, он выхватил пистолет и выстрелил в голову девушки. 

Уточняется, что пострадавшую доставили в реанимацию с множественными травмами головы. 

В полиции возбуждено уголовное по факту случившегося. В настоящий момент подозреваемый задержан.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,816ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать