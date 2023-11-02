Четверг, 2 ноября, 2023
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В Петрозаводске группа мужчин изнасиловала девочек

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Спустя 30 лет удалось найти злоумышленников, которые изнасиловали двух сестер 11 и 13 лет в Петрозаводске, пишет Daily Карелия.

По версии следствия, трое приятелей познакомились на Центральном рынке с девочками, которые ушли из дома. Они пригласили сестер в гостиницу, где после совместного застолья надругались над жертвами.

Сначала во время расследования не удалось собрать достаточно доказательств для привлечения мужчин к ответственности. Кроме того, потерпевшие в ходе очных ставок не узнали обвиняемых.

«Позднее стало известно, что мужчины оказывали давление на девушек и их семью», – говорится в публикации.

Установить нападавших удалось благодаря повторному опросу потерпевших и проведению ДНК исследований. Сейчас двум насильникам 61 и 68 лет, еще один обвиняемый умер в 2011 году.

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