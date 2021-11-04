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Четверг, 4 ноября, 2021
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В Петербурге в доме на Ключевой в шкафу обнаружили тело младенца

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В одном из домов в поселке Песочный в Санкт-Петербурге нашли новорожденного ребёнка, завернутого в полиэтиленовые пакеты и тряпки. Об этом сообщает “Фонтанка”. 

Сообщение в полицию о теле младенца поступило из больницы № 40. Оказалось, что что к ним привезли 40-летнюю женщину после выкидыша. 

По предварительной информации, пациентка рассказала врачам, что в ночь с 1 на 2 ноября у нее случились преждевременные роды. Малыш не выжил и она, испугавшись, спрятала его в шкафу, обернув пакетами и тряпками. 

Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

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