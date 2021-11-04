В Петербурге в доме на Ключевой в шкафу обнаружили тело младенца

В одном из домов в поселке Песочный в Санкт-Петербурге нашли новорожденного ребёнка, завернутого в полиэтиленовые пакеты и тряпки. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Сообщение в полицию о теле младенца поступило из больницы № 40. Оказалось, что что к ним привезли 40-летнюю женщину после выкидыша.

По предварительной информации, пациентка рассказала врачам, что в ночь с 1 на 2 ноября у нее случились преждевременные роды. Малыш не выжил и она, испугавшись, спрятала его в шкафу, обернув пакетами и тряпками.

Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.