В Пермском крае смартфон убил 10-летнего ребенка

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели ребенка в Пермском крае, пишет ТаракаНН.

По информации правоохранительных органов, 10-летний мальчик играл на смартфоне, который был подключен к розетке.

Выяснилось, что в какой-то момент напряжение возросло до 220 вольт. В итоге ребенка ударило током. Дикий крик малыша услышали брал с сестрой, которые находились в соседней комнате. Пострадавший умер на месте случившегося.

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