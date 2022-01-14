В Оренбурге девочка избила мужчину, который напал на нее в лифте

Сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя, который напал на 16-летнюю школьницу, сообщили в СК.

Инцидент произошел вечером 12 января на улице Геннадия Донковцева. Судя по опубликованным кадрам, злоумышленник подкараулил девочку возле лифта.

Вскоре он напал на ребенка и выхватил у жертвы из рук телефон, после чего попытался скрыться. Однако школьница догнала грабителя, повалила его на пол и забрала свой смартфон.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».