В Омске замужняя женщина в декрете снималась в порностудии

Полицейские опубликовали оперативную съемку с задержания сотрудников трех порно-студий, на которых работали вебкам-модели в Омске. Ролик опубликовало Омское областное телевидение.

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В пресс-службе УМВД по Омской области уточнили, что нелегальный бизнес организовали двое подельников 27 и 30 лет. Они наняли администраторов и набрали два десятка девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Местные жительницы снимали контент порнографического содержания, который выходил в прямом эфире и транслировался сразу на трех иностранных интернет-платформах. Со зрителями девушки общались на английском языке. Как стало известно, среди вебкам-моделей есть замужние девушки.

«Ну, я сейчас замужем и в декрете. Моему ребенку еще трех лет нет. Я не знала, что это незаконно. Мне сказали, что трансляция — это не распространение, а значит, не накажут», – призналась одна из них.

Девушки получали от 30 000 до 250 000 рублей в месяц. Организаторам три точки приносили доход до миллиона рублей в месяц. Уголовное дело следователи возбудили по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».