В МФЦ Рязанской области рассказали о режиме работы с 30 октября по 7 ноября

В ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» сообщили о режиме работы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
Так, в указанный период МФЦ работает по графику:
- 30 октября: МФЦ в Рязани работают с 9.00 до 15.00, отделы МФЦ в области — с 9.00 до 13.00.
- 31 октября: выходной день.
- 1-3 ноября: отделы МФЦ г. Рязани и Рязанской области, а также 2 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ, расположенные на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» и ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», работают с 9.00 до 15.00.
- 4-5 ноября: выходные дни.
- 6 ноября: отделы МФЦ Рязани работают с 9.00 до 15.00, в области — с 9.00 до 13.00.
- 7 ноября: выходной день.
Колл-центр МФЦ будет работать только 30 октября, 1-3 ноября и 6 ноября с 9.00 до 15.00.
Уточняется, что в окнах МФЦ осуществляется только предоставление услуг по регистрации рождения и смерти (в порядке живой очереди) и выдача готовых документов по результатам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.