В Люберцах собака откусила голову пенсионерке

В подмосковных Люберцах на улице Льва Толстого в пятиэтажном доме обнаружили обезглавленное тело 63-летней женщины. По версии следствия, голову погибшей отгрызла голодная собака, сообщает «Московский комсомолец».

Об инциденте стало известно 11 января. Жильцы жаловались на неприятный запах из квартиры соседки и доносившийся оттуда собачий лай.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили внутри труп женщины. При этом её голова находилась в другой комнате, где бегала голодная собака.

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Следов убийства в жилище пенсионерки не нашли. По предварительной версии, она скончалась естественной смертью, после чего оголодавший питомец откусил ей голову.