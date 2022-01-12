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Среда, 12 января, 2022
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В Люберцах собака откусила голову пенсионерке

Александр Ильин

В подмосковных Люберцах на улице Льва Толстого в пятиэтажном доме обнаружили обезглавленное тело 63-летней женщины. По версии следствия, голову погибшей отгрызла голодная собака, сообщает «Московский комсомолец». 

Об инциденте стало известно 11 января. Жильцы жаловались на неприятный запах из квартиры соседки и доносившийся оттуда собачий лай. 

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили внутри труп женщины. При этом её голова находилась в другой комнате, где бегала голодная собака. 

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Следов убийства в жилище пенсионерки не нашли. По предварительной версии, она скончалась естественной смертью, после чего оголодавший питомец откусил ей голову.

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