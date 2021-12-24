В Липецке мужчина застрелил друга в спину

Накануне в Липецкой ОКБ скончался 31-летний местный житель, который стал жертвой нападения, пишет LipetskMedia.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря в поселке Казинка. По предварительной версии, приятель выстрелил потерпевшему в спину.

Жертву стрельбы госпитализировали, вскоре мужчина скончался от огнестрельного ранения. Поймать 44-летнего стрелка помогла собака. Он пояснил, что услышал ночью шум во дворе приятеля. Мужчина решил несколько раз выстрелить из охотничьего ружья, чтобы напугать незваных гостей.

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По подозрению в совершении преступления был задержан друг убитого. Ведется следствие.