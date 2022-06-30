В летних Паралимпийских играх в Сочи планируют участвовать спортсмены из Рязани

Рязанцы планируют выступить на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Состязания пройдут в Сочи со 2 по 9 октября 2022 года. В программу войдут 9 видов спорта – лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

По информации регионального минспорта, в Играх планируют участвовать Мария Богачёва, Александр Спицин и Надежда Семёнова. Одним из участников Игр может стать также Андрей Сачков. Всего же о желании выступить на Играх заявили более 850 спортсменов не только из России, но и Белоруссии, Армении и Туркменистана.

«По поручению президента России мы создаём условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут ещё одним масштабным состязанием, который пройдёт под эгидой движения «Мы вместе. Спорт». Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд», – отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Точками проведения игр станут спортивные объекты Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт», спортивного комплекса «Юность» и гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна» ГТЦ «Газпром».