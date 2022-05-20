В Краснодаре голый мужчина набросился на 8-летнего мальчика в магазине

Вечером в четверг, 19 мая, обнаженный житель Краснодара набросился на 8-летнего мальчика в магазине, пишет телеграм-канал Типичный Краснодар со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел что на улице Автолюбителей. На кадрах видно, как абсолютно голого мужчину увозят на носилках. На место случившегося прибыли полицейские и врачи скорой помощи.

«Мужчину скрутили и на носилках погрузили в машину скорой помощи. Говорят, что голым он бегает не первый раз. Надеемся, что его не выпустят. Будьте осторожнее», – отметил свидетель событий.

Начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко сообщил порталу Кубань 24, что злоумышленник бегал по улице и приставал к прохожим. Он находился в неадекватном состоянии. Мужчину передали специализированной бригаде медиков, которые доставили его в медучреждение. Никто из граждан не пострадал.