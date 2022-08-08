В Костроме ищут дегустаторов кофе и десертов

Вакансия на «работу мечты» в Костроме появилась на сайте «Авито» 4 августа. Сотруднику предлагают пить кофе, есть десерты в течении дня.

Объявление разместила сеть кофеен. Работнику нужно пробовать по одному десерту из каждой партии продукции, поступающих в заведения.

— Также дегустировать кофейные молочные и немолочные напитки, участвовать в настройке эспрессо, — говорится сообщении.

Зарплату предлагают от 50 тысяч рублей, но и требования соискателю серьёзные. Человек должен обладать хорошим здоровьем — обязательно наличие справок от кардиолога, гастроэнтеролога,

За эти деньги придётся выпивать не менее 99 стаканов кофе в день, съедать не менее 19 порций десертов.